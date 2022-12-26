 

Премьер Мишустин призвал насытить российский рынок электромобилями и инфраструктурой для них

26.12.2022, 11:50, Новости дня
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В РФ необходимо не просто насытить рынок автомобилями, но и наладить отечественное производство электромобилей и инфраструктуры для них, включая зарядные станции, сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в ситуации, когда многие зарубежные корпорации ушли из России, важно создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой от самых простых деталей до сложных элементов, включая производство электромобилей, инфраструктуры зарядных станций для них, использование газомоторного топлива и водорода, передает РИА «Новости».

Мишустин добавил, что кабмин продлил программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2024 и 2025 годы. Так, в следующем году на эту программу будет дополнительно выделено 250 млрд рублей. По словам премьера, средства будут направляться на финансирование транспортных и социальных проектов, модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что в 2023 году оренбургский завод «Инвертор» планирует запустить серийное производство зарядных станций для электромобилей. Предприятие уже изготовило опытный образец устройства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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