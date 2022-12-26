В городе Пирот в Сербии более 50 человек отравились аммиаком из-за схода с рельсов поезда

Поезд с аммиаком сошел с рельсов в воскресенье на юго-востоке Сербии, что привело к отравлению более 50 человек, сообщили СМИ.

Как передает AFP со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в городе Пирот, передает РИА «Новости». Мэр города Владан Васич сообщил, что вследствие утечки аммиака зафиксирован 51 случай отравления, семь человек были доставлены в больницу в городе Ниш.

Власти призвали местных жителей не покидать дома.

Ранее утечка аммиака произошла на шведской фабрике, производящей, среди прочего, фрикадельки для ресторанов компании IKEA, были госпитализированы 11 человек.

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