 

В городе Пирот в Сербии более 50 человек отравились аммиаком из-за схода с рельсов поезда

26.12.2022, 8:10, Новости дня
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Поезд с аммиаком сошел с рельсов в воскресенье на юго-востоке Сербии, что привело к отравлению более 50 человек, сообщили СМИ.

Как передает AFP со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в городе Пирот, передает РИА «Новости». Мэр города Владан Васич сообщил, что вследствие утечки аммиака зафиксирован 51 случай отравления, семь человек были доставлены в больницу в городе Ниш.

Власти призвали местных жителей не покидать дома.

Ранее утечка аммиака произошла на шведской фабрике, производящей, среди прочего, фрикадельки для ресторанов компании IKEA, были госпитализированы 11 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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