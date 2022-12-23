 

Патриарх Кирилл осудил «опасное убеждение» об аборте как о части прав человека

23.12.2022, 2:25, Новости дня
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Разговорами о правах человека прикрывают греховное и даже асоциальное поведение, в том числе включая в список прав человека аборты, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх осудил «идеологию расчеловечивания». В «биологическом» плане речь идет об «экспериментах над человеческим телом» – к примеру, половой принадлежностью или генетикой – которые предлагают изменять людей «целью добиться нужных кому-то качеств, как будто речь идет не о человеке, а о подопытном животном, подлежащем селекции», сообщается на сайте РПЦ.

В «социальном смысле» расчеловечивание выражается в «агрессивном насаждении избыточных форм цифровизации», когда решения человека зависят от компьютерных алгоритмов, сказал патриарх. По его словам, в соцсетях люди замыкаются в узком мирке собственных или даже навязанных предпочтений, оставаясь без личного общения с другими людьми.

Однако, как сообщил глава РПЦ, сильнее всего «расчеловечивание навязывается в мире идей, когда антиценности, противоречащие замыслу Божию», проникают в культуру. Патриарх поддержал меры, предпринимаемые в России, против «этой цивилизации смерти». Он отметил принятие Госдумой «закона, запрещающего пропаганду разного рода извращений», причем принят документ был, «когда многие стали осознавать, что брань против нашего народа носит не только физический, но и идейный характер».

Он осудил «устойчивый стереотип, описывающий якобы успешного человека», в соответствии с которым «сначала необходимо сделать карьеру, добиться тех или иных свершений, а затем уже «заводить» детей, как если бы речь шла о домашних животных». «При этом мы понимаем, что такая пропаганда отталкивается от реальной проблемы, которая требует решения», – сказал патриарх.

Он отметил, что сегодня зло «открыто и без стеснения предлагает и навязывает себя: в поддержке потребительского отношения к человеческой жизни; в разрушении идеалов семьи и превозношении идей сознательной бездетности, так называемого чайлдфри; в пропаганде половых извращений и развращения детей; в попытках нормализации практики суррогатного материнства; в распространении вопиющего к небу греха детоубийства – аборта».

«Продолжает сохраняться в нашем обществе опасное убеждение, согласно которому прерывание зачавшейся жизни относится к правам человека. Это просто издевательство над самой идеей прав человека. Но сейчас этой темой – правами человека – очень многое прикрывается, в том числе разного рода греховное и даже асоциальное поведение», – сказал он, подчеркнув, что «аборт – это намеренное убийство невинного ребенка, подобное убийству ребенка уже рожденного».

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву изучить вопрос введения запрета на выполнение аборта лицам в возрасте 15–18 лет без согласия родителей. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что она не выступает против абортов, поскольку известно огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка. РПЦ предложила запретить аборты по ОМС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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