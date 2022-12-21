Российских моряков в Венесуэле скоро вернут домой
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Российские моряки на сухогрузе Leros 1, который не может покинуть порт в Венесуэле, в скором времени будут возвращены домой, сейчас экипаж обеспечен едой, сообщили в посольстве РФ в Венесуэле.
Там уточнили, что решаются вопросы о выплате задолженности морякам по зарплате. Также планируется возвращение 13 моряков в Россию, говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.
Моряки обратились в консульский отдел российского посольства из-за нарушений работодателем положений трудового договора, также экипаж жаловался на задержки поставок продовольствия.
Ранее капитан панамского судна Leros 1, экипаж которого преимущественно составляют россияне, заявил, что морякам задерживают зарплаты и не поставляют достаточно питания. Судно с августа находится в венесуэльском порту Ла Гуайра.
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