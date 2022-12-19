Макрон после поражения сборной Франции на ЧМ по футболу вышел на поле и обнял Мбаппе

После того, как французская команда проиграла финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле и обнял форварда Килиана Мбаппе.

После матча Макрон подошел к сидевшему на поле футболисту. Они обнялись, после чего Мбаппе покинул поле, передает РИА «Новости».

«Я сказал ему, что ему всего 24 года. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он уже был чемпионом, а теперь дошел до финала. Мне так же грустно, как и ему. Команда заставила нас очень гордиться, в конце концов, мы проиграли футбольный матч. Это спорт», – приводит слова Макрона «Чемпионат» со ссылкой на RMC Sport.

В Twitter (соцсеть заблокирована в России) Макрон заявил, что национальная сборная заставила французов «мечтать». Он также поздравил Аргентину с победой ее сборной.

Напомним, Мбаппе оформил хет-трик в игре с командой Аргентины на 80-й, 81-й и 118-й минутах, переведя матч в серию пенальти.

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