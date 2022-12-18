 

Температура воздуха в Симферополе побила абсолютный рекорд 1937 года для 17 декабря

18.12.2022, 2:14, Новости дня
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Воздух в предгорных районах Крыма в субботу прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит документально зафиксированный в 1937 году абсолютный рекорд температуры воздуха для 17 декабря, сообщили в гидрометцентре полуострова.

В гидрометцентре сообщили, что максимальная температура воздуха на метеостанции Симферополя в субботу составила 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был документально зафиксирован в Симферополе в 1937 году – тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса, передает РИА «Новости».

При этом на южном берегу Крыма воздух прогрелся лишь до 12-13 градусов – сказывается влияние остывшего моря. Температура плюс 20 отмечена в субботу в Севастополе, что также является рекордом, в Белогорске, в некоторых местах Симферопольского района. По прогнозу синоптиков, теплая погода в Крыму не задержится – уже в начале недели на полуострове ожидается привычное календарю похолодание.

Напомним, 26 августа температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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