ЦТАК сообщило об успешном испытании «твердотопливного двигателя большой тяги» в Северной Корее

Северная Корея успешно испытала «твердотопливный двигатель большой тяги», лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на скорое создание оружия нового типа, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

По информации ЦТАК, испытания прошли на полигоне Сохэ. Сообщается, что результаты испытания гарантируют «разработку системы стратегического оружия нового типа», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Испытание «первого в стране твердотопливного двигателя большой мощности с тягой 140 тонн-сил» провел Институт при Академии оборонных наук КНДР. Ким Чен Ын лично руководил испытанием, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Напомним, Ким Чен Ын заявил, что КНДР стремится получить мощнейшие в мире стратегические ядерные силы, невиданные за последнее столетие. По его словам, они требуются КНДР для надежной защиты суверенитета государства и народа.

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