Американский истребитель F-35 разбился в Техасе во время испытательного полета

Совершавший испытательный полет американский истребитель F-35 разбился в штате Техас, пилот катапультировался, сообщила компания Lockheed Martin.

F-35 разбился на авиабазе американских ВМС Форт-Уорт – Lockheed Martin имеет возможность пользоваться инфраструктурой базы. Как следует из видеозаписи инцидента, истребитель совершал вертикадьную посадку, когда произошла авария – у самолета сломалось шасси, после чего F-35 выкатился за взлетно-посадочную полосу, повернулся вокруг своей оси и зацепил крылом землю, передает РИА «Новости».

Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил факт аварии. Ни военное ведомство США, ни Lockheed Martin пока не назвали причины случившегося, передает ТАСС.

Напомним, в октябре истребитель F-35 потерпел крушение в штате Юта. Пилот успел катапультировался.

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