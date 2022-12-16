Американский истребитель F-35 разбился в Техасе во время испытательного полета
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Совершавший испытательный полет американский истребитель F-35 разбился в штате Техас, пилот катапультировался, сообщила компания Lockheed Martin.
F-35 разбился на авиабазе американских ВМС Форт-Уорт – Lockheed Martin имеет возможность пользоваться инфраструктурой базы. Как следует из видеозаписи инцидента, истребитель совершал вертикадьную посадку, когда произошла авария – у самолета сломалось шасси, после чего F-35 выкатился за взлетно-посадочную полосу, повернулся вокруг своей оси и зацепил крылом землю, передает РИА «Новости».
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил факт аварии. Ни военное ведомство США, ни Lockheed Martin пока не назвали причины случившегося, передает ТАСС.
Напомним, в октябре истребитель F-35 потерпел крушение в штате Юта. Пилот успел катапультировался.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет