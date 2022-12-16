 

Американский истребитель F-35 разбился в Техасе во время испытательного полета

16.12.2022, 6:15, Новости дня
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Совершавший испытательный полет американский истребитель F-35 разбился в штате Техас, пилот катапультировался, сообщила компания Lockheed Martin.

F-35 разбился на авиабазе американских ВМС Форт-Уорт –  Lockheed Martin имеет возможность пользоваться инфраструктурой базы. Как следует из видеозаписи инцидента, истребитель совершал вертикадьную посадку, когда произошла авария – у самолета сломалось шасси, после чего F-35 выкатился за взлетно-посадочную полосу, повернулся вокруг своей оси и зацепил крылом землю, передает РИА «Новости».

Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил факт аварии. Ни военное ведомство США, ни Lockheed Martin пока не назвали причины случившегося, передает ТАСС.

Напомним, в октябре истребитель F-35 потерпел крушение в штате Юта. Пилот успел катапультировался.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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