Оператор TTF указал на проблему жизнеспособности хаба ЕС при введении лимита цен на газ

В случае введения лимита цен на газ может быть поставлен вопрос о жизнеспособности виртуального газового хаба TTF в Нидерландах, сообщил американский оператор срочного рынка Intercontinental Exchange, владеющий хабом.

В служебной записке ICE указывается, что не было выделено время на «тестирование и тщательное управление рисками» в связи с возможным объявлением лимита цен. Если потолок цен будет утвержден, то ICE будет нести «ответственность за рассмотрение всех вопросов», включая вопрос о том, «является ли действующий рынок в Нидерландах жизнеспособным», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Дипломатический источник заявил, что предупреждение оператора обеспокоило ряд стран ЕС. Об этом же сообщил и глава кабмина Нидерландов Марк Рютте. При этом Рютте уверен, что министры энергетики стран ЕС договорятся о потолке цен 19 декабря.

Напомним, в четверг саммит ЕС не согласовал «потолок цен» на газ и принцип общих закупок топлива, решение пришлось отложить на 19 декабря. Группа из 12 стран добивается того, чтобы ЕС значительно снизил обсуждаемый потолок цен на газ.

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