Над Мелитополем сработала ПВО, были слышны пять взрывов
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Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем, прозвучали пять взрывов.
В Мелитополе были слышны не менее пяти взрывов, предварительно, сработала система ПВО, передает РИА «Новости».
Ранее в СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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