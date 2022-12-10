Над Мелитополем сработала ПВО, были слышны пять взрывов

Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем, прозвучали пять взрывов.

В Мелитополе были слышны не менее пяти взрывов, предварительно, сработала система ПВО, передает РИА «Новости».

Ранее в СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию.

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