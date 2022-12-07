Гендиректор телеканала «Дождь» попросила вернуться покинувших телеканал журналистов

Гендиректор телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом) Наталья Синдеева (тоже признана в РФ иностранным агентом) опубликовала видеобращение в своем Telegram-канале, где назвала ошибкой и подлостью увольнение ведущего Алексея Коростелева, сказавшего в эфире о помощи российским военным.

Она попросила его, а также журналистов «Дождя» Владимира Роменского (тоже признан иностранным агентом в РФ) и Маргариту Лютову, уволившихся вслед за ним, вернуться на телеканал.

– Мы из-за ошибки уволили Лешу (Алексея Коростелева’). Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать: Леша, прости,— сказала госпожа Синдеева.

По словам Натальи Синдеевой, после ее заявления «все может разрушиться» и «телеканала не будет». Она отметила, что украинская сторона может не простить «Дождю» возвращение Алексея Коростелева.

– Дорогие мои коллеги, наверное, я сейчас вас подвожу, потому что вы не согласны с моим решением. У вас есть полное право вести себя как считаете нужным. Но больше я ничего не могу сделать. Я хочу оставаться человеком,— сказала она.

Напомним, 1 декабря в эфире «Дождя» Алексей Коростелев зачитывал просьбу редакции отправлять на почту канала сообщения о нарушениях в ходе мобилизации. От себя он выразил надежду на то, что канал смог помочь с «оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте». Его слова расценили как поддержку российской армии на Украине. На следующий день журналиста уволили с телеканала. Вслед за ним об уходе сообщили сотрудники телеканала Владимир Роменский, Маргарита Лютова и Дарина Лукутина, посчитавшие решение руководства несправедливым.

6 декабря, национальный совет по электронным СМИ Латвии, где находится одна из студий «Дождя», аннулировал лицензию телеканала. Вещание «Дождя» должно остановиться в ночь на 8 декабря. Литовские власти также намерены заблокировать вещание телеканала на видеосервисе YouTube в стране. Дождь получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня. В России телеканал прекратил работу 3 марта.