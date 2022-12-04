В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява) в воскресенье, сообщило национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

В ведомстве сообщили, что вулкан выбросил столб пепла на высоту 1500 м., власти запретили приближаться к вулкану на расстояние ближе пяти километров, о последствиях и пострадавших не сообщается, передает ТАСС.

Между тем национальное метеорологическое управление Японии предупредило о риске образования цунами, волны которого могут достигнуть префектуры Окинава.

Напомним, вулкан Семеру извергался ровно год назад 4 декабря. Тогда из-за этого погибли более 50 человек.

—