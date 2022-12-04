 

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

04.12.2022, 8:26, Новости дня
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Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява) в воскресенье, сообщило национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

В ведомстве сообщили, что вулкан выбросил столб пепла на высоту 1500 м., власти запретили приближаться к вулкану на расстояние ближе пяти километров, о последствиях и пострадавших не сообщается, передает ТАСС.

Между тем национальное метеорологическое управление Японии предупредило о риске образования цунами, волны которого могут достигнуть префектуры Окинава.

Напомним, вулкан Семеру извергался ровно год назад 4 декабря. Тогда из-за этого погибли более 50 человек. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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