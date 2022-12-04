 

Эксперт Маркин: В России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу из-за роста импорта

04.12.2022, 8:26, Новости дня
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Снижение цен на черную икру и рыбу осетровых пород наблюдается и в Астраханской области, и в целом по России, что связано с падением общей потребительской активности, а также с увеличением доли импорта осетровых в Россию, сообщил глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.

По его словам, резкого повышения стоимости черной икры и осетровых видов рыб в Астраханской области перед Новым годом не прогнозируется, мониторинг цен в регионе показывает их стойкое снижение, что связано с увеличением импорта осетровых из Армении и Израиля, общим снижением потребительской способности населения на фоне текущей ситуации ипадением товарооборота у некоторых предприятий, передает ТАСС.

Как отметил эксперт, сейчас диапазон цен на черную икру колеблется от 25 тыс. до 40 тыс. рублей за килограмм готовой продукции, что на 5 тыс. рублей ниже прошлого года.  Цены на рыбу осетровых пород за килограмм варьируются от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В данном случае снижение нижней ценовой границы в сравнении с предновогодним периодом прошлого года составило 200 рублей.

Ранее в Хабаровске у двух человек изъяли свыше 190 кг черной икры стоимостью свыше 41 млн рублей.

Напомним, в мае 2021 года ФСБ сообщала, что на юге РФ перекрыт контрабандный канал поставки рыбы в Москву, было изъято более тонны осетровых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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