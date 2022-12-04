Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

Украинские военные обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпущено четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По сообщению представительства, ВСУ выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS в 07.05, передает ТАСС.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК, сообщили, что по Шахтерску выстрелили двумя ракетами из РСЗО HIMARS, как сообщил мэр города Александр Шатов, в Шахтерске в ДНР произошло возгорание на нефтебазе, пострадали сотрудники нефтебазы.

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