 

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

04.12.2022, 8:26, Новости дня
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Украинские военные обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпущено четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По сообщению представительства, ВСУ выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS в 07.05, передает ТАСС.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК, сообщили, что по Шахтерску выстрелили двумя ракетами из РСЗО HIMARS, как сообщил мэр города Александр Шатов, в Шахтерске в ДНР произошло возгорание на нефтебазе, пострадали сотрудники нефтебазы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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