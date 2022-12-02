В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31

Экипаж потерпевшего крушение истребителя МиГ-31 в Приморском крае успел катапультироваться, сообщают экстренные службы.

Уточняется, что крушение произошло сразу после вылета, истребитель упал недалеко от села Алексеевка в лесном массиве. Жертв и разрушений на земле на данный момент не зафиксировано, выясняется состояние здоровья пилотов, передает ТАСС.

Напомним, 23 октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, оба члена экипажа погибли. Как рассказал представитель экстренных служб, летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете.

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