 

Медведев назвал СВО водоразделом для бизнеса

01.12.2022, 16:05, Новости дня
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Специальная военная операция в Украине стала показательной в плане поведения предпринимателей, когда кто-то из них помогает, а кто-то меняет гражданство, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с волонтерами и благотворителями, которые участвуют в гуманитарной миссии партии.

Медведев рассказал, что предпринимательское сословие разное. «Очень часто по-разному о них даже отзываются. Не секрет, что до поры до времени у нас к предпринимателям, особенно в 90-е годы и впоследствии, было настороженное отношение: зарабатывают на нас и так далее», – приводит его слова ТАСС.

«Вот этот период, который мы сейчас переживаем, дает возможность каждому раскрыть свою сущность – кто-то собирает посылки для фронта, помогает нашим бойцам, помогает их семьям, а кто-то гражданство меняет, чтобы бабки спасти. Вот вся разница. Это уже водораздел, обратного хода не будет, это надо понимать. Это, если хотите, искупление, но через это надо пройти», – сказал председатель партии.

Ранее Медведев заявил, что страны Запада с помощью столкновения двух близких народов хотят сдержать потенциал РФ и ограничить ее.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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