Минобороны сообщило об обмене 50 российских военнопленных

В ходе переговоров с украинскими властями возвращено 50 российских военнопленных, им угрожала смертельная опасность в плену, сообщило Минобороны России.

С подконтрольной киевским властям территории в результате переговоров 1 декабря возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Их доставят в Москву самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.

На прошлой неделе на Родину вернулись девять освобожденных из украинского плена российских военных.

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