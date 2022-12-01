Минобороны сообщило об обмене 50 российских военнопленных
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В ходе переговоров с украинскими властями возвращено 50 российских военнопленных, им угрожала смертельная опасность в плену, сообщило Минобороны России.
С подконтрольной киевским властям территории в результате переговоров 1 декабря возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Их доставят в Москву самолетами Военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
На прошлой неделе на Родину вернулись девять освобожденных из украинского плена российских военных.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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