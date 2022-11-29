 

В Комитете семей воинов Отечества рассказали о помощи семьям мобилизованных в Хакасии

29.11.2022, 10:30, Новости дня
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Глава хакасского отделения Комитета семей воинов Отечества Надежда Узунова рассказала о первых результатах исполнения поручения президента о помощи семьям мобилизованных.

Узунова сообщила, что почти целый день провела с главой республики Хакасия на приеме с родственниками мобилизованных. Они успели принять больше 30 человек – матерей и жен. «Было много вопросов по выплатам, в том числе установленных регионом. Большую часть вопросов удалось решить прямо сегодня, какие-то удалось разъяснить», – приводятся ее слова в Telegtam-канале Комитета семей воинов Отечестества.

Руководитель регионального отделения пообещала, что никто из обратившихся не останется без внимания комитета и главы республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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