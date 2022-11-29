Немецкий депутат Кизеветтер: Отказ Шольца передать Украине танки вызван страхом перед Россией
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Канцлер Германии Олаф Шольц так и не решился передать Украине боевые танки, опасаясь реакции России, сообщил ntv.de полковник в отставке, депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.
По словам Кизеветтера, Шольца встревожило распространенное в РФ мнение, что использование немецких танков будет воспринято как провокация со стороны Берлина, передает РИА «Новости».
Кизеветтер также раскритиковал заявление главы немецкого правительства о том, что Берлин не станет предпринимать шаги без согласования с НАТО.
Полковник в отставке считает, что Шольц сам заставил себя «действовать в одиночку», поскольку Испания лишь неофициально говорила с Германией о поставках танков.
Депутат напомнил, что Берлин месяцами игнорировал просьбу поставить Польше танки Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Напомним, представитель Польши при Североатлантическом альянсе Томаш Шатковский заявил, что государства НАТО не заключали между собой никаких соглашений о том, чтобы не поставлять Украине тяжелую военную технику, включая современные танки.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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