Немецкий депутат Кизеветтер: Отказ Шольца передать Украине танки вызван страхом перед Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц так и не решился передать Украине боевые танки, опасаясь реакции России, сообщил ntv.de полковник в отставке, депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

По словам Кизеветтера, Шольца встревожило распространенное в РФ мнение, что использование немецких танков будет воспринято как провокация со стороны Берлина, передает РИА «Новости».

Кизеветтер также раскритиковал заявление главы немецкого правительства о том, что Берлин не станет предпринимать шаги без согласования с НАТО.

Полковник в отставке считает, что Шольц сам заставил себя «действовать в одиночку», поскольку Испания лишь неофициально говорила с Германией о поставках танков.

Депутат напомнил, что Берлин месяцами игнорировал просьбу поставить Польше танки Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.

Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.

Напомним, представитель Польши при Североатлантическом альянсе Томаш Шатковский заявил, что государства НАТО не заключали между собой никаких соглашений о том, чтобы не поставлять Украине тяжелую военную технику, включая современные танки.

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