Глава МИД Китая Ван И призвал усилить координацию между странами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС

Китай призывает усилить координацию между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече в Пекине с послом РФ в Пекине Игорем Моргуловым.

Глава МИД Китая призвал усилить координацию и сотрудничество между государствами ШОС и БРИКС, защищать региональный и глобальный мир и стабильность. Ван И также отметил, что Китай будет поддерживать контакты с РФ на высоком уровне, и подчеркнул, что двум странам необходимо оказывать поддержку друг другу в национальном возрождении и развитии, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым заявил, что Россия и Китай не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир и отстаивают миропорядок на основе международного права. В свою очередь посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил о несокрушимости дружбы с Китаем.

В начале сентября глава МИД КНР Ван И на встрече с послом РФ в Пекине Андреем Денисовым заявил, что Россия и Китай в контексте глубокой перестройки и эволюции международных отношений еще больше осознали важность взаимной поддержки.

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