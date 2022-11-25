Песков анонсировал оперативное совещание Путина с почтоянными членами Совбеза

Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Перед заседанием президент встретится с матерями военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, передает ТАСС.

Ранее Песков пояснил, что на встрече с матерями российских военных Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть.

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