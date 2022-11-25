 

Песков анонсировал оперативное совещание Путина с почтоянными членами Совбеза

25.11.2022, 13:00, Новости дня
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Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Перед заседанием президент встретится с матерями военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, передает ТАСС.

Ранее Песков пояснил, что на встрече с матерями российских военных Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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