Песков анонсировал оперативное совещание Путина с почтоянными членами Совбеза
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Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Перед заседанием президент встретится с матерями военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, передает ТАСС.
Ранее Песков пояснил, что на встрече с матерями российских военных Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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