 

Песков: Об отчуждении Крыма не может быть и речи

25.11.2022, 13:00, Новости дня
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым «невоенным путем» воспринимается российскими властями как дискуссия об отчуждении российских территорий, об этом не может быть речи, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Другого понимания высказываний Зеленского быть не может, отметил представитель Кремля.

Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами, передает ТАСС слова Пескова.

Зеленский ранее в интервью британской Financial Times заявил, что что «будет только за», если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым «невоенным путем».

Песков при этом отметил, что некоторые СМИ абсолютно неправильно передали суть высказывания главы украинского государства, интерпретировав его «чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами». Такая трактовка слов президента Украины, подчеркнул Песков, абсолютно неверна.

«Вы знаете, что с самого начала, собственно об этом говорил и президент [России Владимир Путин] неоднократно, еще до начала специальной военной операции: в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась», – отметил Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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