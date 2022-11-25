 

Футбольные болельщики из Сербии на чемпионате мира в Катаре выразили поддержку России

25.11.2022, 1:00, Новости дня
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Болельщики из Сербии, которые пришли на матч своей сборной против команды Бразилии на чемпионате мира по футболу в Катаре, выразили поддержку России, сообщают информационные агентства.

Сербские болельщики пришли в футболках сборной России, а также шарфах, состоящих из гербов РФ и Сербии. Болельщики скандировали: «Русские и сербы – братья на век».

Матч прошел на Национальном стадионе в Лусаиле. Сборная Бразилии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:0. 28 ноября сборная Бразилии сыграет с командой Швейцарии, а сербские футболисты встретятся с камерунцами, передает ТАСС.

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