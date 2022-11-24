 

Перед футбольным матчем Уругвай – Южная Корея катарский оркестр исполнил «Катюшу»

24.11.2022, 15:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Катарский оркестр исполнил советскую песню «Катюша» в преддверии матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи, информирует источник с места событий.

Болельщики уругвайской и южнокорейской сборных, начавшие собираться за несколько часов до матча возле стадиона «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне, восприняли музыку овацией, танцевали и старались подпевать, передает ТАСС.

Матч между сборными Уругвая и Южной Кореи состоится в четверг и начнется в 16.00 мск. Обе команды выступают в группе Н вместе с командами Португалии и Ганы, матч которых состоится в позже в четверг.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.20 / Российских водителей предупредили о новых штрафах в 2021 году

10.01.21 / Guardian – большинство британцев считает, что Джонсону пора в отставку

27.07.21 / С Украины в Европу транзитом через Грузию везли героин на 25 млн долларов

04.07.21 / В Британии анонсировали отмену обязательного масочного режима

27.09.21 / В Минздраве Украины рассказали, как будет работать транспорт в регионах, которые попадут в “красную” зону карантина

10.09.21 / После обысков по делу о неуплате налогов “Нафтогаз” заплатил в госбюджет 3 млрд грн – фискальная служба

07.07.20 / Бастрыкин заявил о наличии доказательств убийства младенца врачами в Калининграде

23.04.21 / Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам

11.07.21 / 10 июля оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины 11 раз – штаб ООС

03.02.21 / В офисе Зеленского объяснили санкции против украинских телеканалов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика