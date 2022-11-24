Перед футбольным матчем Уругвай – Южная Корея катарский оркестр исполнил «Катюшу»

Катарский оркестр исполнил советскую песню «Катюша» в преддверии матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи, информирует источник с места событий.

Болельщики уругвайской и южнокорейской сборных, начавшие собираться за несколько часов до матча возле стадиона «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне, восприняли музыку овацией, танцевали и старались подпевать, передает ТАСС.

Матч между сборными Уругвая и Южной Кореи состоится в четверг и начнется в 16.00 мск. Обе команды выступают в группе Н вместе с командами Португалии и Ганы, матч которых состоится в позже в четверг.

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