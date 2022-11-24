 

Путин: Внедрение инноваций ведет к появлению более высококвалифицированных рабочих мест

24.11.2022, 15:50, Новости дня
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Внедрение инноваций, в частности искусственного интеллекта и роботизации, приведет к появлению более высококвалифицированных рабочих мест, а не к росту безработицы, сообщил президент РФ Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).

Он отметил, что широкое использование передовых технологий должно повысить уровень жизни, создавать новые возможности для людей, передает ТАСС.

По словам Путина, внедрение интеллектуальных систем, роботизация должны сократить объем рутинных функций, свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства.

«Следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы, о чем мы говорили два года назад и о чем эксперты все время говорили и продолжают говорить, что с внедрением новых технологий некуда будет девать людей, которые занимаются более-менее примитивным трудом. Напротив, появление новых, более творческих, содержательных, интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест — вот к чему ведет умная, выверенная по времени, подготовленная работа по этому направлению, – сказал он.

Путин добавил, что с 2023 года бизнес сможет воспользоваться налоговыми льготами и получить дополнительные средства при покупке и внедрении российских ИТ-решений.

Президент ранее заявил, что от успехов РФ в сфере искусственного интеллекта будет зависеть ее будущее.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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