 

Гражданин Молдавии тиктокер Некоглай (Николай Лебедев) выдворен из России

24.11.2022, 10:12, Новости дня
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Снявший пародию на российского военного тиктокер Некоглай (Николай Лебедев), который является гражданином Молдавии, выдворен из РФ за миграционные нарушения.

«Ночью Лебедев вылетел из Москвы», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он добавил, что исполнение решения суда проконтролировали приставы.

До депортации тиктокер находился в Центре временного содержания иностранных граждан в Подмосковье.

Напомним, блогер Некоглай ранее снял пародию на видео с отбивающимся в окопе от летящих с коптера гранат ВСУ российского солдата, но пользователи Сети такой «юмор» не оценили. На видео обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, она потребовала проверить тиктокера на предмет дискредитации армии России.

Некоглая задержали в Москве, неделю назад Пресненский суд Москвы принял решение принудительно выдворить его из России, так как блогер является гражданином Молдавии и нарушил миграционное законодательство.

Российский блогер Дмитрий Гоблин Пучков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что с начала специальной военной операции РФ в Украине россияне переключились на блоги военных корреспондентов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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