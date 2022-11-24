Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: Президент Украины Зеленский выступал перед СБ ООН во время обстрела Донецка ВСУ

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24.11.2022, 3:35, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский выступал по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН во время массированного обстрела Донецка украинскими военными, сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Мирошник в беседе с ТАСС обратил внимание, что Зеленский вещал по видеосвязи в СБ ООН в то самое время, когда шел массированный обстрел Донецка, причем Вооруженные силы Украины били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам. Мирошник подчеркнул, что Зеленский в СБ ООН обвинял Россию в преступлениях против человечности, а в это время ВСУ по его приказу обстреливали город с многотысячным населением.

Напомним, в четверг ночью украинские военные обстреляли Донецк снарядами натовского калибра. Тем временем Зеленский в ходе выступления в СБ ООН призывал лишить Россию права голоса и вето в Совете Безопасности всемирной организации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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