Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: Президент Украины Зеленский выступал перед СБ ООН во время обстрела Донецка ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступал по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН во время массированного обстрела Донецка украинскими военными, сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Мирошник в беседе с ТАСС обратил внимание, что Зеленский вещал по видеосвязи в СБ ООН в то самое время, когда шел массированный обстрел Донецка, причем Вооруженные силы Украины били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам. Мирошник подчеркнул, что Зеленский в СБ ООН обвинял Россию в преступлениях против человечности, а в это время ВСУ по его приказу обстреливали город с многотысячным населением.

Напомним, в четверг ночью украинские военные обстреляли Донецк снарядами натовского калибра. Тем временем Зеленский в ходе выступления в СБ ООН призывал лишить Россию права голоса и вето в Совете Безопасности всемирной организации.

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