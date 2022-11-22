Госдума одобрила во втором чтении законопроект об увеличении прожиточного минимума

Госдума на пленарном заседании во втором чтении одобрила проект закона, который устанавливает прожиточный минимум в 2023 году на уровне 14 375 рублей.

Величину прожиточного минимума предлагается установить исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей), передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству сформировать предложения по наискорейшему росту минимального размера оплаты труда и его максимального отрыва от прожиточного минимума до 15 января.

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