 

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об увеличении прожиточного минимума

22.11.2022, 15:50, Новости дня
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Госдума на пленарном заседании во втором чтении одобрила проект закона, который устанавливает прожиточный минимум в 2023 году на уровне 14 375 рублей.

Величину прожиточного минимума предлагается установить исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей), передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству сформировать предложения по наискорейшему росту минимального размера оплаты труда и его максимального отрыва от прожиточного минимума до 15 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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