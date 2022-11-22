Директор системы платежных карт «Мир» назвал продолжающие принимать их страны

Турецкие банки прекратили обслуживание карты «Мир», при этом ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, среди них банки Армении, Белоруссии, Киргизии, рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.

Он пояснил, что турецкий рынок функционировал, пока не возникла угроза вторичных санкций для турецких банков. Они перестали принимать карты «Мир», но несмотря на это, за период с февраля по сентябрь карта «Мир» была полноценным международным платежным инструментом и продолжает им оставаться, передает РИА «Новости».

«Такие страны, как Белоруссия, Армения, Киргизия и целый ряд других стран продолжают не просто работать с нашей платежной системой, они продолжают работать с ней активно, развивать технологии, развивать сервисы», – добавил Комлев.

Напомним, ряд крупных российских банков приступили к подготовке по внедрению своих POS-терминалов для приема карт «Мир» в обход существующих санкций со стороны США. В конце сентября от обслуживания карт «Мир» отказались турецкие банки.

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