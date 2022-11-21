 

Песков: В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации

21.11.2022, 12:50, Новости дня
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Возможность второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Никаких обсуждений на этот счет нет, приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что не может говорить за Министерство обороны России, но акцентировал, что в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет.

Ранее Песков сообщал, что в указе о частичной мобилизации говорилось о призыве до 300 тыс. человек, он выполнен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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