Песков: В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации

Возможность второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Никаких обсуждений на этот счет нет, приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что не может говорить за Министерство обороны России, но акцентировал, что в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет.

Ранее Песков сообщал, что в указе о частичной мобилизации говорилось о призыве до 300 тыс. человек, он выполнен.

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