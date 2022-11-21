 

Песков: Решение Варшавы не пускать Лаврова на СМИД ОБСЕ – головная боль организации

21.11.2022, 12:50, Новости дня
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Решение польских властей не пускать главу МИД РФ Сергея Лаврова на заседание ответа министров иностранных дел ОБСЕ вряд ли может составить дискомфорт для РФ и самого министра, это головная боль ОБСЕ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в конце прошлого и начале этого года именно ОБСЕ отвергла конструктивное предложение Москвы по структурированному и опирающемуся на конкретный проект документов и ориентированному на будущее разговору по вопросам безопасности, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что отказ пускать Лаврова на СМИД ОБСЕ вряд ли могут доставить дискомфорт для России, тем более для Лаврова. «Но то, что это большая головная боль ОБСЕ, как для организации, это однозначно», – подчеркнул Песков.

Он отметил, что ОБСЕ «безусловно» больше потеряет от этого, чем Россия.

Напомним, замглавы МИД Польши Павел Яблоньский подтвердил, что Лавров не будет допущен к участию в заседании СМИД ОБСЕ, который состоится в польском городе Лодзи 1–2 декабря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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