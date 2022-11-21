Адвокат Ижокин сообщил об оправдании военным судом трех офицеров авиации ФСБ по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд вынес оправдательный приговор по делу офицеров управления авиации ФСБ Юрия Кравченко, Сергея Романова и Артема Сохина, сообщил адвокат одного из них Роман Ижокин.

Ижокин сообщил, что суд не усмотрел в деле состава преступления, передает ТАСС.

Напомним, речь в деле шла об установке в Воркуте комплекса хранения авиационно-технического имущества. Работы должна была выполнить компания «АсСтрой», но она не исполнила своих обязательств. Трое офицеров, по версии следствия, были причастны к мошенничеству на 63,5 млн рублей.

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