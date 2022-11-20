 

Президент Казахстана Токаев выступил за многовекторную внешнюю политику республики

20.11.2022, 7:40, Новости дня
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Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную политику, сообщил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев после голосования.

Токаев выразил мнение, что власти Казахстана просто обязаны проводить многовекторную внешнюю политику с учетом геополитической позиции республики, вовлеченности в экономику страны более 500 млрд долларов и наличия на внутреннем рынке мировых компаний, передает ТАСС.

В предвыборной платформе Токаева главной целью заявлено построение справедливого Казахстана. Там также декларируется продолжение внешнеполитического курса, нацеленного на защиту национальных интересов, укрепление взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, обеспечение международного мира и безопасности.

Напомним, в воскресенье в Казахстане начались внеочередные выборы президента.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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