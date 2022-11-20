Президент Казахстана Токаев выступил за многовекторную внешнюю политику республики
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Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную политику, сообщил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев после голосования.
Токаев выразил мнение, что власти Казахстана просто обязаны проводить многовекторную внешнюю политику с учетом геополитической позиции республики, вовлеченности в экономику страны более 500 млрд долларов и наличия на внутреннем рынке мировых компаний, передает ТАСС.
В предвыборной платформе Токаева главной целью заявлено построение справедливого Казахстана. Там также декларируется продолжение внешнеполитического курса, нацеленного на защиту национальных интересов, укрепление взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, обеспечение международного мира и безопасности.
Напомним, в воскресенье в Казахстане начались внеочередные выборы президента.
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