 

Sofia Globe: Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег

20.11.2022, 7:40, Новости дня
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Из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание, в результате людей перестали кормить из-за нехватки денег, сообщило издание Sofia Globe.

В статье говорится, что владельцы отелей Болгарии на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев из-за недостаточности выделяемых государством 15 левов (менее 500 рублей) на покрытие расходов на питание, передает РИА «Новости».

Владелец одного из отелей Михаил Зегов рассказал, что последние три дня владельцы гостиниц обеспечивали беженцев едой за собственные деньги, но больше для этого возможности нет.

Как отметило издание, в Болгарии проживают более 10 тыс. украинских беженцев. Срок действия госпрограммы предоставления им жилья истек 15 ноября, теперь украинцев размещают на государственных и муниципальных базах отдыха.

В начале ноября украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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