Der Spiegel: Российско-германский форум «Петербургский диалог» будет распущен

Германо-российский форум общественности «Петербургский диалог», созданный в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и занимавшего в то время пост канцлера ФРГ Герхарда Шредера, окончательно прекратит свою работу, сообщило онлайн-издание Der Spiegel.

Из распространенного среди участников форума письма следует, что общее собрание членов «Петербургского диалога» по запросу правления принимает решение о проведении в первом квартале 2023 года еще одного внеочередного общего собрания членов, на котором должно быть принято решение о роспуске «Петербургского диалога». По имеющейся у издания информации, решение о роспуске было принято 18 ноября, а 22 ноября соответствующее предложение будет вынесено на общее собрание, передает ТАСС.

«Петербургский диалог» был создан с целью наладить долгосрочный и открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов и гражданского общества двух стран. Раз в году они собирались поочередно в Германии и РФ для обсуждения вопросов взаимодействия в самых разных сферах. В последний раз такое мероприятие состоялось около трех лет назад в Бонне. Работа велась сначала в пяти рабочих группах: «Политика и гражданское общество», «Экономика и бизнес», «Наука и образование», «Культура», «Средства массовой информации». В 2002 году к ним добавилась рабочая группа «Гражданское общество», в 2004-м – «Мастерская будущего», в 2007-м – «Церкви в Европе», в 2016-м – «Здравоохранение» и «Экологическая модернизация».

В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин рассказал об условиях реанимации «Петербургского диалога» с Германией.

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