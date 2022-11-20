 

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Полянский: РФ уведомила генсека ООН о жестоком обращении Украины с пленными

20.11.2022, 2:06, Новости дня
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Россия распространила в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН письмо на имя генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о новых фактах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что представители РФ распространили в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи письмо на имя генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутерришу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права. Полянский пообещал, что российские дипломаты продолжат заострять внимание зарубежных коллег на этих и других преступлениях киевского режима и в ходе заседаний СБ и ГА ООН.

В пятницу в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны РФ обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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