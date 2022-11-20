 

Журналист Наполитано: Киев согласится на переговоры с Москвой в случае отказа Вашингтона от поставок оружия Украине

20.11.2022, 2:06, Новости дня
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Власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, сообщил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.

Наполитано выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом не состоятся, пока президент Украины Владимир Зеленский не образумится, а произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент США Джо Байден и сообщит, что «это все – конец», передает РИА «Новости».

Наполитано выразил мнение, что Байден больше не справляется с политическим давлением. Журналист пояснил, что республиканцы взяли под контроль Палату представителей, а Конгресс больше не дает главе администрации США ни цента. Как отметил Наполитано, заначка пуста – надо договариваться. Риттер согласился с выводом ведущего, добавив, что в такой ситуации переговоры будут больше похожи на капитуляцию Украины перед Россией.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти. По мнению Медведева, Запад не хочет окончательного разрыва с Россией, поэтому и толкает Киев на переговоры с Москвой. Газета ВЗГЛЯД разбирала причины и последствия разлада между Зеленским и Западом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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