 

Шольц предостерег от эскалации конфликта в Украине

19.11.2022, 16:55, Новости дня
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Нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Война вернулась в Европу, сказал Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube.

Он добавил, что поэтому важно было помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направив оружие.

Шольц указал на важность обращать внимание на то, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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