Шольц предостерег от эскалации конфликта в Украине
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Нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
Война вернулась в Европу, сказал Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube.
Он добавил, что поэтому важно было помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направив оружие.
Шольц указал на важность обращать внимание на то, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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