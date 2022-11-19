Замглавы Совбеза РФ Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят разрыва с Россией

От киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Владимира Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, Запад не хочет окончательного разрыва с Россией, поэтому и толкает Киев на переговоры, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, отсюда участившиеся попытки вразумить Киев, вытолкнуть на переговоры.

По словам Медведева, «неуклюжие попытки» обвинить Россию в инциденте с упавшими в Польше ракетами никто не принял, и это является «важным симптомом».

Также он высказал мнение, что президенту Украины Зеленскому не нужны переговоры, поскольку они для него опасны, он «боится до обморока украинских националистов», которые его «укокошат», если он признает реалии распада Украины без чего бессмысленно садиться за стол переговоров.

Медведев также считает, что все сильно устали от украинских властей, а особенно от «невротика Зеленского», который постоянно «нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием.

Ранее Медведев заявил, что американцев снова надули в интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена, эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока «в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине».

Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия воспользуется разладом между Зеленским и Западом.

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