Миллионы людей по всей Украине отрезаны от электричества, воды и отопления

Миллионы людей по всей Украине сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии из-за массовых обстрелов Россией гражданской инфраструктуры. И это при том, что температура воздуха падает ниже нуля, а во многих частях страны, в том числе в столице, Киеве, идет снег. С 15 октября от электричества отрезаны почти 70 процентов семей на юге Одесской области. Продолжаются отключения в Харьковской области, где уже сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

Без электричества и воды

– По данным властей [Украины], вчера вечером без электричества остались около 10 миллионов семей по всей Украине, а также предприятия и разные учреждения, в том числе больницы. Вчера утром без электричества были примерно 2 миллиона семей, – сказал заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в Нью-Йорке.

Он рассказал, что на юге Одесской области почти 70 процентов семей живут без электричества с 15 ноября. По его словам, продолжались отключения электроэнергии также в Харьковской области, в том числе в тех районах, где люди длительное время жили в тяжелых условиях. Например, в городе Купянске, несколько месяцев назад отвоеванном Украиной, у большинства людей сейчас нет ни воды, ни электричества, ни отопления.

Обстрелы продолжаются

– Наши коллеги сообщают, что обстрелы, которые приводят к такому серьезному энергетическому кризису, приводят также к гибели и ранениям людей, а также разрушению домов, – заявил Фархан Хак.

Он сообщил, что в Запорожской области вчера погибло много мирных жителей в результате российского удара по жилому дому в городе недалеко от линии фронта. Трагедия произошла, когда люди спали. В Днепре в результате еще одного удара более 20 мирных жителей получили ранения, были разрушены их дома.

ООН оказывает помощь жителям Украины

Сотрудники гуманитарных организаций прилагают все усилия для оказания помощи жителям Украины. Всемирная организация здравоохранения, Международная организация по миграции, Детский фонд ООН и Управление ООН по делам беженцев (УВКБ) направляют генераторы больницам и центрам для перемещенных лиц. Например, вчера УВКБ направило в Запорожскую область два генератора для поддержки созданных властями пунктов обогрева.

В Днепре национальная неправительственная организация, поддерживаемая ООН, предоставила комплекты для временного жилья 45 семьям, чьи квартиры были разрушены во время обстрела в четверг. Людям была также оказана психологическая помощь.