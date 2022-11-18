Минобороны: РВСН перевооружают ракетный полк Ясненского соединения на комплекс «Авангард»
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) приступили к перевооружению полка Ясненского соединения на комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми ракетами, сообщили в Минобороны России.
По сообщению Минобороны, продолжаются работы по перевооружению Ясненского соединения РВСН в Оренбургской области на ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования, передает ТАСС.
Как сообщили в ведомстве, первая ракета комплекса уже загружается в шахтную пусковую установку.
Напомним, в декабре 2021 года глава военного ведомства Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны заявил, что в РФ полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.
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