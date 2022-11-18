 

Роспотребнадзор дал рекомендации для россиян во время обостренной эпидобстановки

18.11.2022, 9:50, Новости дня
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Ускорилось сезонное увеличение случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19, однако заболеваемость пока незначительна, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно сообщению ведомства, выросла активность вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B. Так, опасный осложнением в виде свиного гриппа штамм A (H1N1) до сих пор представляет значительную угрозу для здоровья, поэтому ведомство рекомендует вакцинироваться от гриппа, передает ТАСС.

Роспотребнадзор напомнил, что недуги могут вызвать осложнения и ударить по всем жизненно важным системам – центральной нервной системе, дыхательной и сердечно-сосудистой.

При этом в ведомстве указали, что заболеваемость COVID-19 увеличилась в 20 регионах России. Кроме того, в Москве рост число заболевших увеличилось на 30,9%, а в Московской области на 4,3%. При этом доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9% до 2,9%.

Представители пресс-службы призвали не заниматься самолечением, а обращаться к врачу, так как на начальном этапе заболевания симптомы гриппа и коронавируса схожи – повышение температуры тела, кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что варианты омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер») передаются воздушно-капельным путем быстрее, чем другие.

Ранее в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора заявляли, что варианты штамма коронавируса «цербер» не опаснее других линий «омикрона», а по сравнению с «дельтой» даже протекает легче, но этот вид более заразен.

В России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма «омикрон» «цербер». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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