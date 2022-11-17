В Нижнем Новгороде обсудили возможности развития местного самоуправления

Участники IV съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в Нижнем Новгороде обсудили способы эффективного развития системы муниципального управления.

На стратегической сессии в рамках IV съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) обсуждалось улучшение финансовой обеспеченности муниципальных образований, укрепление имиджа муниципальных служащих, роль и задачи региональных советов муниципальных образований в повышении эффективности работы органов МСУ, а также кадровая политика, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что на органах местного самоуправления лежит основная нагрузка принятия оперативных решений на местах, особенно в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, одним из важных вопросов, который необходимо рассматривать на таких площадках является отношение, которое формируется к муниципальному служащему, и факторы, влияющие на это.

Участники съезда ознакомились с опытом Нижегородской области в вопросах применения бережливых технологий и реализации проектов повышения эффективности на примере четырех «Фабрик процессов эффективного управления».

Как отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, съезд Всероссийской ассоциации местного самоуправления – возможность для глав МСУ из разных регионов обменяться уникальным опытом работы, лучшие нормотворческие идеи обязательно будут поддержаны и сыграют свою роль в развитии системы местного самоуправления в Российской Федерации.

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