В российском МИД предсказуемо назвали политизированным решение суда в Гааге по делу о малайзийском Boeing

Как ход, так и итоги разбирательства в рамках уголовного процесса по делу МН17 свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности РФ к трагедии, заявили в МИД России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что на протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства.

В МИД считают, что очевидно и то, что Нидерланды, инициировав параллельно споры по делу МН17 против РФ на других площадках, «просто не могли допустить на национальном уровне какого-либо иного приговора, кроме обвинительного, поскольку в таком случае рассыпались бы их аргументы в международных форматах. Об объективности и беспристрастности в подобных условиях говорить не приходится».

«При вынесении решения суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – СБУ, которую не раз уличали в даче ложных, противоречащих друг другу сведений», – добавили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что не был учтен довод стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК «Бук» российского происхождения. Также, заявили в ведомстве, не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны РФ документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения.

«Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов», – заключили в МИД России.

Напомним, окружной суд в Гааге признал российских граждан Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 в 2014 году и гибели 298 пассажиров этого самолета. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд в Гааге признал, что малайзийский Boeing был сбит по ошибке, целью был военный самолет.

Также окружной суд Гааги постановил, что малайзийский лайнер рейса MH17 сбил ЗРК «Бук», снаряд якобы запустили со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ДНР, при этом сам «Бук» привезли из РФ на Украину, а после запуска ракеты увезли обратно.

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