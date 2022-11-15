 

Зампред Совбеза РФ Медведев: ГА ООН необходимо принять резолюцию о возмещении ущерба пострадавшим от США и НАТО странам

15.11.2022, 3:22, Новости дня
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Генассамблее ООН после резолюции о российских «репарациях» Украине необходимо принять рекомендацию о возмещении Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО странам, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Зампред Совета безопасности РФ объяснил принятие антироссийской резолюции желанием англосаксов наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов.

При этом он отметил в своем Telegram-канале, что ГА ООН необходимо принять такую же рекомендацию о полном возмещении Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО странам.

В противном случае, указал зампред Совбеза, происходящее похоже на начало агонии Организации Объединенных Наций в качестве главного международного института по примирению. При этом он выразил уверенность, что конец ООН будет мучительным для всего международного сообщества, но Россия проживет и без такой организации.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией «репараций» Украине. Против проекта резолюции ГА ООН проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и вице-спикер Совфеда Константин Косачев указали на юридическую ничтожность резолюции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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