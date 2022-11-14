Группу наводчиков ВСУ из бывших заключенных задержали в Херсонской области

В районе города Алешки Херсонской области на левом берегу Днепра задержана группа наводчиков ВСУ, состоявшая из освобожденных заключенных, сообщили в администрации Скадовского района.

Наводчики должны были выявлять и передавать места сосредоточения российской техники, сообщается в Telegram-канале администрации.

В сообщении говорится, что наводчики были из числа заключенных, которых выпустили из тюрем около 4-7 дней назад. Все они были судимы по 115 статье УК Украины «Убийство». Наводчикам выдали радиостанцию и переправили на левый берег.

Ранее в ЛНР были задержаны более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве со службой безопасности Украины.

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