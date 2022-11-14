Associated Press опубликовало фото из Херсона с привязанными к столбам людьми, местные жители считают их мародерами

Иностранные СМИ опубликовали фотографии из Херсона, где после прихода украинских военнослужащих людей стали привязывать к столбам в качестве наказания за сотрудничество с российскими властями.

По данным Associated Press, снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября.

В подписи к одному из снимков уточняется, что к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».

Фотографии также публикует британское издание The Daily Mail. Газета уточняет, что за последние несколько недель многие жители Херсона, поддерживающие Россию, покинули город.

Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин ранее отмечал, что обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. К началу ноября с правобережья вывезены 115 тыс. человек. Временной административной столицей Херсонской области стал Геническ.

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