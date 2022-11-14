ДАН: Силы ДНР якобы уничтожили шесть танков, РСЗО «Град», советскую и американскую самоходные артустановки

Военнослужащие ДНР уничтожили за минувшие сутки более 30 украинских боевиков, их бронетехнику и артиллерию, заявили в управлении народной милиции республики.

Как рассказали в НМ ДНР, военнослужащие республики уничтожили две САУ (М109 и 2С1 «Гвоздика»), шесть танков (два Т-64БВ, два Т-80БВ, Т-72Б1 и Т-72Б3), РСЗО «Град-1», 18 единиц бронированной и автомобильной техники и три беспилотника противника, передает ДАН.

Отмечается, что потери в живой силе противника составили более 30 человек.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что побывал вместе с журналистом Владимиром Соловьевым на территории Донецкого аэропорта, где они поговорили с командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой.

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