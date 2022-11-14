 

ДАН: Силы ДНР якобы уничтожили шесть танков, РСЗО «Град», советскую и американскую самоходные артустановки

14.11.2022, 11:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Военнослужащие ДНР уничтожили за минувшие сутки более 30 украинских боевиков, их бронетехнику и артиллерию, заявили в управлении народной милиции республики.

Как рассказали в НМ ДНР, военнослужащие республики уничтожили две САУ (М109 и 2С1 «Гвоздика»), шесть танков (два Т-64БВ, два Т-80БВ, Т-72Б1 и Т-72Б3), РСЗО «Град-1», 18 единиц бронированной и автомобильной техники и три беспилотника противника, передает ДАН.

Отмечается, что потери в живой силе противника составили более 30 человек.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что побывал вместе с журналистом Владимиром Соловьевым на территории Донецкого аэропорта, где они поговорили с командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07.20 / Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

27.07.21 / Прокуратура Швейцарии закрыла расследование, связанное с Магнитским, часть российских активов конфискована

18.10.21 / Детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном и учат обращаться с тяжелым вооружением – прокуратура

03.08.21 / На экс-главу «Российского Красного Креста» завели дело

08.11.20 / CounterPunch – США потерпели полный внешнеполитический крах, и это не исправить ни Трампу, ни Байдену

23.05.21 / Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных

16.05.21 / “Формально – звезда, а по сути – уже легенда”. В Киеве открыли именную звезду Пономарева

18.10.21 / В ОПУ оценили возможность досрочных выборов президента

12.01.21 / Московский госуниверситет запустит внутреннюю квантовую сеть связи

19.09.21 / В ЦИК пообещали опровергать обвинения во вбросах и «каруселях» на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика