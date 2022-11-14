 

Си Цзиньпин прибыл на Бали для встречи с Байденом

14.11.2022, 9:40, Новости дня
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Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 14 ноября, прибыл на индонезийский остров Бали, где планируется его встреча с американским президентом Джо Байденом, информирует Центральное телевидение Китая.

По данным CCTV, китайский лидер пробудет на Бали с 14 по 17 ноября.

Встреча глав Китая и США запланирована на 12.30 мск, на нее в графике глав государств отведено несколько часов, передает ТАСС.

Си Цзиньпин и Байден ранее встречались несколько раз, но на Бали политики впервые встретятся именно как главы государств.

В Белом доме сообщали, что лидеры обсудят укрепление и поддержание линий коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и работу в областях, где интересы двух стран совпадают. Ожидается, что Джо Байден и Си Цзиньпин также обсудят широкий спектр региональных и глобальных вопросов.

Основная часть беседы, как ожидается, пройдет в закрытом формате, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что устойчивое развитие отношений Китая и США отвечает интересам обеих сторон и ожиданиям всех стран мира. Дипломат подчеркивал, что в то же время Китай будет решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития. Он указывал, что Вашингтону следует продвигаться навстречу Пекину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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