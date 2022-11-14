 

Российская команда Virtus.pro одержала победу на главном турнире по игре CS:GO и выиграла 500 тыс. долларов

14.11.2022, 6:00, Новости дня
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Победителем турнира серии Major по компьютерной игре CS:GO в Рио-де-Жанейро стала российская киберспортивная команда Outsiders (Virtus.pro), сообщают информационные агентства.

В состав российской команды входят россияне Джами «Jame» Али, Евгений «FL1T» Лебедев, Давид «n0rb3r7» Даниелян, Петр «fame» Болышев, а также Алексей «Qikert» Голубев из Казахстана, передает РИА «Новости».

Российские команды Cloud9 и Team Spirit выбыли из турнира на стадии 1/4 финала, заработав по 45 тыс. долларов, как и украинский коллектив Na’Vi, передает ТАСС.

В финале Virtus.pro одержала победу над датской командой Heroic со счетом 2:0 (16:12, 16:5). Призовой фонд турнира равен 1,25 млн долларов. Игрокам Virtus.pro достанется 500 тыс. долларов призовых.

Outsiders – второе название Virtus.pro, большинство команд которой по разным дисциплинам вынуждены были отказаться от демонстрации названия и спонсоров из-за санкций.

В апреле команду Virtus.pro по Dota 2 дисквалифицировали после того, как ее игрок Иван Москаленко (Pure) нарисовал букву Z на мини-карте во время матча.

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